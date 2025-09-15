Дания отказалась от американских Patriot 3 15.09.2025, 10:48

2,302

Копенгаген выбрал франко-итальянские системы SAMP/T.

Дания объявила о выборе франко-итальянской системы противовоздушной и противоракетной обороны SAMP/T вместо американских комплексов Patriot, что стало значительной победой для Парижа и ощутимым ударом по политике президента США Дональда Трампа, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

«Вооруженные силы Дании создают наземную систему ПВО, способную защищать гражданское население, военные объекты и критическую инфраструктуру от воздушных угроз», — заявило в пятницу министерство обороны страны. Для дальнобойной системы будет закуплена SAMP/T, а для средних и больших дистанций планируется выбор между норвежской NASAMS, немецкой IRIS-T и французской VL MICA.

За соревнованием между SAMP/T и Patriot внимательно наблюдали, так как оно стало первым крупным тестом готовности Европы ограничивать закупки у США. Данию также коснулись угрозы Трампа по поводу аннексии Гренландии, автономной части королевства.

Решение стало победой для Парижа. Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню ранее активно продвигал SAMP/T среди европейских столиц, убеждая их в преимуществах системы нового поколения над Patriot.

Дания стала первой европейской страной, кроме Франции и Италии, которая закупает SAMP/T.

«Системы выбраны на основе комплексной оценки операционных, экономических и стратегических факторов», — отметило министерство обороны.

Общие расходы на закупку и эксплуатацию наземных систем ПВО и ПРО оцениваются в 58 миллиардов датских крон (около €7,7 млрд).

Выбор Дании подчеркивает растущую независимость европейских стран в вопросах оборонных закупок и свидетельствует о готовности континента диверсифицировать источники вооружений вне США.

