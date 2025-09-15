закрыть
15 сентября 2025, понедельник, 11:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минобороны Литвы: Есть особенность учений «Запад-2025»

1
  • 15.09.2025, 11:05
  • 1,380
Минобороны Литвы: Есть особенность учений «Запад-2025»

Белорусская и российская армии отрабатывают удары дронами.

Министр обороны Довиле Шакалиене заявила, что особенность нынешних российско-белорусских учений «Запад» заключается в том, что они сосредоточены на использовании беспилотных летательных аппаратов.

Ее слова цитирует LRT.

В связи с началом активной фазы российско-белорусских военных учений «Запад», которые проходят сейчас, министр национальной обороны Довиле Шакалиене заявляет, что нынешние учения в значительной степени сосредоточены на использовании беспилотных летательных аппаратов.

«Отличие от предыдущих учений заключается не только в том, что их масштаб намного меньше, чем во время предыдущего учебного периода, но и в том, что на этот раз большое внимание уделяется использованию дронов», – сказала она.

По словам министра, вероятность инцидентов во время учений остается высокой, но нет доказательств того, что «планируются действия с целью нарушения территории Литвы или провокации».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук