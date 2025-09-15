Минобороны Литвы: Есть особенность учений «Запад-2025»1
- 15.09.2025, 11:05
- 1,380
Белорусская и российская армии отрабатывают удары дронами.
Министр обороны Довиле Шакалиене заявила, что особенность нынешних российско-белорусских учений «Запад» заключается в том, что они сосредоточены на использовании беспилотных летательных аппаратов.
Ее слова цитирует LRT.
В связи с началом активной фазы российско-белорусских военных учений «Запад», которые проходят сейчас, министр национальной обороны Довиле Шакалиене заявляет, что нынешние учения в значительной степени сосредоточены на использовании беспилотных летательных аппаратов.
«Отличие от предыдущих учений заключается не только в том, что их масштаб намного меньше, чем во время предыдущего учебного периода, но и в том, что на этот раз большое внимание уделяется использованию дронов», – сказала она.
По словам министра, вероятность инцидентов во время учений остается высокой, но нет доказательств того, что «планируются действия с целью нарушения территории Литвы или провокации».