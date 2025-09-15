«Разве человек может выжить на нее?» 1 15.09.2025, 11:13

Белорусы честно рассказали, почему продолжают работать на пенсии.

Один из тиктокеров поинтересовался, почему белорусы продолжают работать даже после достижения пенсионного возраста. Ролик стал популярным — под ним люди активно обсуждают этот вопрос, пишет «Зеркало».

Тиктокер обратился к подписчикам: «Кто может ответить на такой вопрос? Скажите, почему люди, когда выходят на пенсию, некоторые продолжают работать еще и на пенсии?». Он уточнил, что многие люди продолжают работать «там 5 лет, 10 лет, ну там, чуть ли не пока их уже не выгоняют». Этот феномен, по его словам, противоречит общепринятой логике, особенно на фоне дискуссий о повышении пенсионного возраста.

«Казалось бы, некоторые люди говорят: «Вот пенсию надо пораньше, зачем ее подымают, этот пенсионный возраст», — говорит юрист. Однако, по его мнению, это не объясняет, почему люди, уже получая пенсию от государства, не прекращают трудовую деятельность.

Ролик вызвал живой отклик в комментариях, которых собралось почти 600. Люди весьма активно делятся своими мнениями: одни считают, что главная причина — финансовая необходимость, другие говорят о желании оставаться активными и востребованными, а третьи видят в этом привычку к труду, от которой сложно отказаться.

«Уже 15 лет как вышел на пенсию, но до сих пор работаю, мне нужно общение с людьми».

«А разве на эту пенсию прожить можно?»

«Потому что пенсионеры помогают своим детям деньгами. А за свои пенсии они не могут помочь им».

«В моем коллективе много пенсионеров работающих, карточки заполнены деньгами, но нет, идут на работу!»

«У каждого на это есть свои причины. Кому-то денег не хватает, кому-то скучно без работы».

«А вы считаете, что человек, проработав 40 лет и больше, заслужил пенсию наполовину меньше зарплаты, может выжить на нее? Вот и работают».

«Потому что на зарплату полноценно жизнь трудно устроить, не всегда хватает, не говоря про пенсию, которая еще в три раза меньше».

«Многие работают потому, что ничего другого делать не умеют. Развлекаться тоже не привыкли. А дома сидеть, ничего не делая, утомительно».

«Потому что пенсионер хочет кушать не только хлеб, но и мясо».

