Си Цзиньпина сместят? Аббас Галлямов

15.09.2025, 11:20

1,380

Без Китая Россия не сможет воевать.

Прогнозируя грядущее развитие событий, мы не учитываем массу важнейших факторов. Взять, например, вопрос о том, каким окажется результат намеченного на октябрь пленума китайской компартии.

Дело в том, что в последние месяцы в экспертной среде появились предположения, что для Си Цзиньпина это мероприятие может закончиться тем же, чем для Хрущева закончился октябрьский же пленум 1964 года. Китай – ключевой фактор силы Путина. Без китайской поддержки Россия долго воевать не сможет. Появление в кресле лидера Поднебесной нового человека способно в корне изменить ситуацию.

Китай – очень закрытая система и предсказывать будущее там очень трудно. Судить приходится исключительно по косвенным признакам. Некоторые из тех экспертов, что специализируются на местной политике, интерпретируют происходящие там в последнее время события как свидетельство ослабления позиций нынешнего руководителя страны. Например, говоря о прошедшей недавно самой масштабной за полвека чистке в рядах военных, некоторые специалисты указывают на то, что зачищены были в первую очередь ставленники Си Цзиньпиня. Говорят даже, что в армии сложилась вполне себе независимая от него и не очень лояльная группировка.

Может быть никакого смещения не случится, но даже если произойдёт некоторый возврат к прежде доминировавшим, а затем попранным нынешним китайским лидером принципам коллективного руководства, теоретически и это способно будет повлиять на внешнеполитический курс страны, – а поскольку её позиция является для Путина определяющей, – то и на ход войны, а также дальнейшее поведение России.

В общем, повторюсь, что наши прогностические возможности очень ограничены. Единственное, что в этой ситуации остаётся, – жить в соответствии с классическим принципом «делай, что должно, и будь, что будет».

Аббас Галлямов, Telegram

