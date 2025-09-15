«Купаловцы» покажет спектакль «Экстремисты»
- 15.09.2025, 11:24
Спектакли пройдут в Варшаве и Вильнюсе.
Театральная труппа «Купаловцы» покажет спектакль «Экстремисты». Показы пройдут 20 сентября в Вильнюсе и 1-2 октября в Варшаве.
«Острый, трепетный и особо актуальный спектакль в свете событий последних дней. Спектакль, которого не должно было быть никогда.
Про искусство, которое превратилось в оружие, про необходимость быть свободным, и, конечно, про любовь... История основанная на реальных событиях», — рассказали о своем спектакле сайту Charter97.org «Купаловцы».
Автор спектакля — Юлия Тимофеева, режиссер — Александр Гарцуев. В спектакле играют: Зоя Белахвостик, Екатерина Яворская, Александр Зеленко, Сергей Чуб.
Спектакли пройдут по адресу:
Вильнюс, 20 сентября, 19:00 - 20:20, Naugarduko g. 76 Польский театр
Варшава, 1-2 октября, 19:00, Scena Przodownik Teatru Dramatycznego, ul. Olesińska 21/lok.211.
Билеты можно купить по ссылке.