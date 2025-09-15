Ученые раскрыли тайну марсианского облака 15.09.2025, 11:26

иллюстративное фото

Это уникальное явление Красной планеты.

Астрономы долгое время ломали голову над тем, почему каждый год над вулканом Арсия Монс на Марсе появляется длинное и тонкое облако. Теперь исследователи из Сорбонны во Франции заявляют, что разгадали этот феномен, пишет News Scientist (перевод — сайт Charter97.org).

Каждую зиму облако длиной около 1800 километров формируется в южной части Марса и сохраняется почти три месяца, появляясь и исчезая ежедневно. Атмосфера Марса сильно отличается от земной: здесь гораздо больше мелкой пыли, которая может способствовать конденсации водяного пара в облачные частицы. Однако даже с учетом высокого содержания пыли в моделях атмосферы не удавалось воспроизвести уникальные особенности облака Арсия Монс.

По словам Хорхе Эрнандеса-Бернала и его коллег, облако формируется благодаря необычно высокой концентрации водяного пара, что ранее считалось невозможным. При таких условиях облачные частицы могут возникать по альтернативному пути — гомогенной нуклеации, без участия пыли.

Симуляции показали, что при повышенной влажности облако формируется с характерным длинным хвостом, который затем распространяется, создавая эффект, известный как «вспышка».

«Гомогенная нуклеация на Марсе требует гораздо более высокой насыщенности водяного пара. Поэтому мы считали, что это невозможно или крайне маловероятно», — сказал Эрнандес-Бернал на Европейском конгрессе планетарной науки в Хельсинки 10 сентября. «Однако за последнее десятилетие мы выяснили, что на Марсе действительно возможна пересыщенность водяного пара».

Это открытие помогает лучше понять атмосферу Красной планеты и уникальные погодные явления, которые там происходят, отличающиеся от земных.

