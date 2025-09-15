Когда белорусы могут заменить трудовой отпуск денежной компенсацией?
- 15.09.2025, 11:39
Объяснили эксперты.
Когда можно заменить трудовой отпуск денежной компенсацией? - спросила у «АиФ» жительница Слуцка.
Как пояснили в Минтруда и соцзащиты, компенсация вместо отпуска возможна, если вас отозвали из отпуска и вы уже использовали не менее 14 дней отдыха в этом году, а также если вы увольняетесь (тогда выплачивают компенсацию за все неиспользованные дни отпуска).
В остальных случаях можно компенсировать только дни свыше 21. И только в том случае, если отпуск предоставляется не авансом и это устраивает нанимателя.
Запрещено компенсировать отпуск:
- работникам вредных и опасных производств;
- тем, кто трудится в зоне радиоактивного загрязнения;
- беременным и несовершеннолетним сотрудникам.