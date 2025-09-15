Близкие Николая Статкевича до сих пор не знают о его местонахождении
О судьбе лидера белорусской оппозиции ничего неизвестно уже четвертые сутки.
Близкие лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича до сих пор не знают, где он находится. О судьбе политзаключенного, который 11 сентября отказался покидать Беларусь, ничего неизвестно уже четвертые сутки.
Информация о том, что он «нашелся» в Глубокской колонии, пока не нашла подтверждения.
Напомним, 11 сентября лидер белорусской оппозиции, политзаключенный Николай Статкевич отказался покидать Беларусь во время принудительной депортации в Литву. На границе он выбил двери автобуса, в котором везли узников, и выбежал на территорию Беларуси.
Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина сообщила, что его жизни угрожает опасность.