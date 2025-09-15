Что происходит с двухэтажными домами в Минске? 6 15.09.2025, 11:58

3,956

Дома пустеют.

В Минске квартал двухэтажек, расположенных на улицах Авангардной, Филимонова и Столетова, постепенно исчезает. Не так быстро, как рассчитывали местные жители, но все же старенькие дома пустеют.

Построенные в конце 50-х — начале 60-х годов прошлого века, они должны уступить место высоким и стройным панелькам, пишет «Онлайнер».

Процесс отселения домов, всю свою жизнь стоявших возле Запорожской площади, начался еще несколько лет назад. Зимой 2022-го мы как раз гуляли в этом квартале, беседовали с жильцами, которые уже ждали выплаты компенсаций или еще только новостей о предстоящем сносе.

Александр, житель 51-го дома по улице Авангардной, был из тех, кто не хотел уезжать с обжитого места. И в душе радовался дому, что «письма счастья» ему еще не приходили. И вот прошло чуть больше чем три с половиной года. 51-я двухэтажка пустует. Внутри дома еще хранятся вещи предыдущих жильцов. Но самих их и след простыл.

Можно предположить, что в двухэтажке периодически бывают «гости»: в день визита журналистов дверь в подъезд оказалась открыта. Разрисованная тегами мебель, остатки еды и выломанные деревянные полы намекают на то, что об этом же знают как минимум местные подростки.

Нет жизни и в соседнем доме, под номером 53 по улице Авангардной. Во многих окнах (даже на втором этаже) выбиты стекла. Прорехи забили фанерой — не для экономии тепла, а чтобы посторонние люди не забирались в здание. Здесь дверь уже непоколебима: здание неприступно.

По планам, на освободившихся от двухэтажек гектарах вырастет современный жилой комплекс. Ранее сообщалось, что высотки будут производства Завода эффективных промышленных конструкций. Серию для домов выбрали 24-РС — с первой многоэтажкой такого рода мы уже знакомились. Всего же на 16 с лишним гектарах появятся 148 тысяч «квадратов», или 2413 квартир.

