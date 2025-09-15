закрыть
15 сентября 2025, понедельник, 12:00
Россия в срочном порядке пытается выкупить проданные Турции С-400

  • 15.09.2025, 11:55
У РФ большие проблемы с ПВО.

Москва предложила Анкаре выкупить поставленные ранее Турции зенитно-ракетные комплексы С-400 из-за нехватки таких систем на собственных складах, сообщили источники турецкого издания Nefes.

По их словам, Россия задействовала все доступные системы противовоздушной обороны (ПВО) в ходе войны против Украины и поэтому не может предложить другим странам, интересующимся покупкой С-400, готовые комплексы. При этом Турция, получившая С-400 в 2019 году, практически не использует их, поскольку они не соответствуют стандартам НАТО.

Кроме того, Анкара в рамках проекта «Стальной купол» активно развивает собственную системы ПВО, стремясь снизить зависимость от иностранных разработок. Также, как отметили источники Nefes, срок службы ракет, поставленных вместе с С-400, уже наполовину истек, что снижает ценность установок для Турции. Еще одной причиной продать России обратно комплексы может быть решение США исключить Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 за покупку С-400, уточнили собеседники турецкого издания.

