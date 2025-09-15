закрыть
15 сентября 2025, понедельник, 13:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Какая ситуация на границе Беларуси с Литвой после выходных

  • 15.09.2025, 12:13
  • 2,098
Какая ситуация на границе Беларуси с Литвой после выходных

Работа польских погранпереходов приостановлена на неопределенный срок.

После выходных наибольшая очередь грузового транспорта фиксируется на въезд в Литву. Перед пунктами пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») находится 810 фур.

Сопредельная сторона с пятницы приняла на свою территорию 22% и 30% грузовиков от нормы соответственно, сообщает Госпогранкомитет Беларуси в понедельник.

Контрольные службы латвийского пункта пропуска «Патерниеки» («Григоровщина») за два дня оформили 44% большегрузов. Здесь въезда в Евросоюз ожидают 120 фур.

Около 200 легковушек стоят в очереди перед литовскими пунктами пропуска. Через погранпереходы «Мядининкай» и «Шальчининкай» с пятницы проследовало 54% и 51% авто соответственно.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук