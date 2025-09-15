Какая ситуация на границе Беларуси с Литвой после выходных 15.09.2025, 12:13

2,098

Работа польских погранпереходов приостановлена на неопределенный срок.

После выходных наибольшая очередь грузового транспорта фиксируется на въезд в Литву. Перед пунктами пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») находится 810 фур.

Сопредельная сторона с пятницы приняла на свою территорию 22% и 30% грузовиков от нормы соответственно, сообщает Госпогранкомитет Беларуси в понедельник.

Контрольные службы латвийского пункта пропуска «Патерниеки» («Григоровщина») за два дня оформили 44% большегрузов. Здесь въезда в Евросоюз ожидают 120 фур.

Около 200 легковушек стоят в очереди перед литовскими пунктами пропуска. Через погранпереходы «Мядининкай» и «Шальчининкай» с пятницы проследовало 54% и 51% авто соответственно.

