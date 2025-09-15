Майкл Дуглас рассказал, когда впервые встретил Дрю Бэрримор
- 15.09.2025, 12:35
Ей было всего 11 лет.
Актер Майкл Дуглас рассказал, что впервые встретил звезду Голливуда Дрю Бэрримор, когда ей было всего 11 лет, и она помогала в ресторане, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).
Звезда «Основного инстинкта», 80-летний Дуглас, поделился воспоминаниями. Он отметил, что встретил юную актрису в ресторане в начале 1980-х. «Это был очень модный ресторан. Подходит официантка — и я вижу 11-летнюю девочку», — рассказал Дуглас. По его словам, он сначала подумал, что ей около 14 лет.
Бэрримор, в свою очередь, вспомнила, что в детстве у нее «не было настоящей семьи». Карьера актрисы началась рано. Она впервые снялась в рекламе корма для собак в возрасте 11 месяцев и стала известна всему миру в семь лет после роли в фильме Стивена Спилберга «Инопланетянин» (1982).
В 11 лет Бэрримор уже посещала нью-йоркские клубы и пила алкоголь и пробовала наркотиков. В 14 лет она получила юридическую независимость от родителей после двухлетнего пребывания в реабилитационном центре.
«Я бегала, работала официанткой и ходила по клубам — веселилась на полную», — рассказывала Бэрримор.
Актриса отмечает, что потеря родственников в детстве и нестандартная юность заставили ее добиваться «серьезных перемен», которые позволили переосмыслить жизнь и кардинально изменить свою жизнь.
Бэрримор сегодня — одна из самых известных актрис Голливуда, чей путь к успеху был непростым и полон испытаний.