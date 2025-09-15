закрыть
Майкл Дуглас рассказал, когда впервые встретил Дрю Бэрримор

  • 15.09.2025, 12:35
  • 1,520
Майкл Дуглас рассказал, когда впервые встретил Дрю Бэрримор
Дрю Бэрримор

Ей было всего 11 лет.

Актер Майкл Дуглас рассказал, что впервые встретил звезду Голливуда Дрю Бэрримор, когда ей было всего 11 лет, и она помогала в ресторане, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Звезда «Основного инстинкта», 80-летний Дуглас, поделился воспоминаниями. Он отметил, что встретил юную актрису в ресторане в начале 1980-х. «Это был очень модный ресторан. Подходит официантка — и я вижу 11-летнюю девочку», — рассказал Дуглас. По его словам, он сначала подумал, что ей около 14 лет.

Бэрримор, в свою очередь, вспомнила, что в детстве у нее «не было настоящей семьи». Карьера актрисы началась рано. Она впервые снялась в рекламе корма для собак в возрасте 11 месяцев и стала известна всему миру в семь лет после роли в фильме Стивена Спилберга «Инопланетянин» (1982).

В 11 лет Бэрримор уже посещала нью-йоркские клубы и пила алкоголь и пробовала наркотиков. В 14 лет она получила юридическую независимость от родителей после двухлетнего пребывания в реабилитационном центре.

«Я бегала, работала официанткой и ходила по клубам — веселилась на полную», — рассказывала Бэрримор.

Актриса отмечает, что потеря родственников в детстве и нестандартная юность заставили ее добиваться «серьезных перемен», которые позволили переосмыслить жизнь и кардинально изменить свою жизнь.

Бэрримор сегодня — одна из самых известных актрис Голливуда, чей путь к успеху был непростым и полон испытаний.

