Россиянам — труба Юрий Федоренко

15.09.2025, 12:35

2,604

Но ВСУ должны сделать выводы.

Пару слов о ситуации в Купянске: враг продолжает предпринимать попытки накапливаться на северных окраинах города. Он действительно использовал с этой целью подземную газовую трубу. Этот трубопровод не ведет непосредственно в город, а проходит по лесистой окраине. Оккупанты выходят на поверхность в тех местах, где наблюдение за ними затруднено — в лесу и чащах.

Входы в трубу расположены в районе Лимана Первого. Маршрут до Купянска занимает примерно четверо суток. Диаметр трубы позволяет использовать специально разработанные лежанки на колесах, а также обустраивать места для запасов провизии. Таким образом, организованным группам противника удалось преодолеть основное препятствие на маршруте — реку Оскол.

Когда мы начали фиксировать их выходы из трубы, то взяли соответствующие участки под огневой контроль. Состояние дел на сегодняшний день: в районе Купянска четыре трубопровода — три нитки уже повреждены и затоплены, выход из четвертой находится под нашим огневым контролем. Хочется пошутить, что россиянам — труба. Однако, в первую очередь, стоит не шутить, а делать выводы.

Необходимо сделать все возможное, чтобы враг не смог построить подобные логистические артерии. Военно-гражданские администрации должны поднять все карты и план-схемы газотранспортной системы, оценить диаметр каждой трубы и заранее принять меры. Например, общины, которые на текущий момент пользуются «опасными газопроводами», можно перевести на альтернативные источники и пути поставки энергоресурсов.

Говоря простым языком, соответствующие службы должны заблаговременно, там, где это возможно, выкопать трубу. Подчеркиваю, ключевое слово здесь — «заблаговременно». Потому что на передней линии боевого соприкосновения невозможно загнать тракторы на несколько километров — техника и личный состав будут уничтожены. В условиях постоянного боя мы пробуем заминировать инженерные сети и держать их под огневым поражением.

К сожалению, вынуждены констатировать, что россияне в третий раз после случаев возле Суджи и в Авдеевке используют трубы для просачивания своих групп. Подземные коммуникации плотно покрывают восточные регионы: в частности, газотранспортная система, проходящая мимо Купянска, идет также мимо Шевченково глубоко в Харьковскую область.

Поэтому должны делать выводы и максимально быстро действовать. Что же касается Купянска, то мы прямо сейчас в режиме нон-стоп преодолеваем последствия «утечки фекалий из трубы» и держим потенциально опасные участки под прицелом. Также в Купянске продолжается контрдиверсионная операция, а вокруг города — поисково-ударные действия. Работаем дальше. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

