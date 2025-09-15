закрыть
3
  • 15.09.2025, 12:47
  • 1,572
Трамп впервые назвал Россию «агрессором»
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Его позиция в отношении Кремля изменилась.

Президент США Дональд Трамп впервые публично назвал Россию агрессором в войне против Украины, и это является еще одной демонстрацией ужесточения его позиции по отношению к Москве.

Об этом в понедельник, 15 сентября, пишет Politico, обратив внимание на новое заявление американского лидера.

Трамп, выступая перед журналистами в воскресенье и говоря о потерях на фронте в Украине, заявил: «На этой неделе погибли 8 000 солдат с обеих стран. Немного больше из России, но когда ты агрессор, ты теряешь больше».

Ранее Трамп избегал формулировок, осуждающих Москву за вторжение в Украину. В Politico также напомнили, что в феврале его администрация встала на сторону Москвы и Северной Кореи, отклонив предложение ООН поддержать территориальную целостность Украины и осудить Россию.

