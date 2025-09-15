Глава комиссии Сейма Польши: Лукашенко лишь создает видимость доброй воли

Глава комиссии Сейма Польши: Лукашенко лишь создает видимость доброй воли1
- 15.09.2025, 12:57
Павел Коваль направил письмо в США.
Умиротворение режима Лукашенко не принесет результатов. Так о последних шагах американской администрации в отношении Минска заявил председатель комиссии польского Сейма по иностранным делам Павел Коваль.
Президент США Дональд Трамп пообещал снять санкции с «Белавиа». Это стало реакцией на освобождение режимом нескольких десятков политических заключенных.
Павел Коваль подчеркнул в эфире «Польсого радио», что Лукашенко лишь создает видимость доброй воли:
— Мы знаем, что они все еще держат в тюрьмах несколько тысяч заключенных. Мы знаем, что они очень жестко преследуют поляков. Отобрали польскую собственность, собственность польской общины. Разрушают польское культурное наследие — в том числе кладбища и католическую церковь, преследуя священников.
Павел Коваль направил по этому поводу письмо политикам в США.