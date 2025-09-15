Глава комиссии Сейма Польши: Лукашенко лишь создает видимость доброй воли 1 15.09.2025, 12:57

Павел Коваль направил письмо в США.

Умиротворение режима Лукашенко не принесет результатов. Так о последних шагах американской администрации в отношении Минска заявил председатель комиссии польского Сейма по иностранным делам Павел Коваль.

Президент США Дональд Трамп пообещал снять санкции с «Белавиа». Это стало реакцией на освобождение режимом нескольких десятков политических заключенных.

Павел Коваль подчеркнул в эфире «Польсого радио», что Лукашенко лишь создает видимость доброй воли:

— Мы знаем, что они все еще держат в тюрьмах несколько тысяч заключенных. Мы знаем, что они очень жестко преследуют поляков. Отобрали польскую собственность, собственность польской общины. Разрушают польское культурное наследие — в том числе кладбища и католическую церковь, преследуя священников.

Павел Коваль направил по этому поводу письмо политикам в США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com