15 сентября 2025, понедельник
Глава комиссии Сейма Польши: Лукашенко лишь создает видимость доброй воли

  • 15.09.2025, 12:57
Павел Коваль направил письмо в США.

Умиротворение режима Лукашенко не принесет результатов. Так о последних шагах американской администрации в отношении Минска заявил председатель комиссии польского Сейма по иностранным делам Павел Коваль.

Президент США Дональд Трамп пообещал снять санкции с «Белавиа». Это стало реакцией на освобождение режимом нескольких десятков политических заключенных.

Павел Коваль подчеркнул в эфире «Польсого радио», что Лукашенко лишь создает видимость доброй воли:

— Мы знаем, что они все еще держат в тюрьмах несколько тысяч заключенных. Мы знаем, что они очень жестко преследуют поляков. Отобрали польскую собственность, собственность польской общины. Разрушают польское культурное наследие — в том числе кладбища и католическую церковь, преследуя священников.

Павел Коваль направил по этому поводу письмо политикам в США.

