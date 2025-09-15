Есть страна, в которую «Белавиа» перестали пускать из-за санкций США 15.09.2025, 13:04

Возобновятся ли теперь рейсы после отмены ограничений Вашингтоном?

На фоне снятия Вашингтоном санкций против «Белавиа» возник вопрос, возобновит ли компания рейсы в Израиль. «Зеркало» спросило об этом у национального перевозчика. Ранее Минск в этом году обсуждал с этой страной возможность восстановить авиасообщение, которое было прервано в 2022 году из-за санкций США.

«На данный момент информации о возобновлении авиасообщения с Израилем нет», — сообщили в контакт-центре «Белавиа» журналисту как пассажиру.

На уточняющий вопрос, будут ли возобновлены полеты в какие-либо страны ЕС, а также запустят ли рейсы в США, в компании ответили:

«Санкции со стороны ЕС сняты не были. Информация о добавлении рейсов США в полетную программу авиакомпании не поступало».

Как до этого развивалась ситуация с рейсами в Израиль

20 мая 2022 года «Белавиа» сообщила, что авиационные власти Израиля отказали в обслуживании самолетов в аэропорту Бен-Гурион, в связи с чем компания вынуждена отменить ранее запланированные рейсы в Тель-Авив.

К тому времени белoрусский национальный перевозчик уже находился под санкциями сначала отдельных стран Европы, в ответ на принудительную посадку рейса FR4978 по маршруту Афины — Вильнюс 23 мая 2021 года, а с декабря 2021 года — и под санкциями Евросоюза.

16 июня 2022 года «Белавиа» попала под американские санкции, что с учетом тесных связей между Израилем и США сделало фактически невозможным осуществление полетов между Минском и Тель-Авивом, в частности на самолетах «Боинг» белoрусского перевозчика.

В октябре 2023-го в МИД заявляли, что санкции США мешают Беларуси эвакуировать граждан из Израиля (тогда боевики ХАМАС вторглись на территорию этой страны и нанесли по стране тысячи ракетных ударов). В итоге эвакуационный рейс из Израиля, билеты на который продавали беларусам по 550 долларов, состоялся.

15 мая нынешнего года Беларусь и Израиль обсуждали перспективы сотрудничества в сфере гражданской авиации. Но подробности переговоров не были обнародованы.

Сейчас из Минска в Тель-Авив пассажиры в основном летают через Баку или Тбилиси. На сайте «Белавиа» в списке доступных направлений для вылета из Минска каких-либо израильских городов нет.

Как Вашингтон снял ограничения

Напомним, 11 сентября США заявили, что снимают санкции с авиакомпании «Белавиа». После этого Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов этой страны выдало Беларуси лицензию на совершение сделок с участием белoрусского национального авиаперевозчика.

Напомним, американские авиакомпании не летали в нашу страну и до введения санкций в 2021 году, как и национальный перевозчик в обратном направлении.

При этом Национальный аэропорт Минск технически может принимать тяжелые дальнемагистральные самолеты (к примеру, Airbus A380 и Boeing 747−8), которые подходят под международные рейсы, в том числе в США.

При этом национальный авиаперевозчик остается под санкциями ЕС.

