«Рухнул в 30 метрах от школы» 2 15.09.2025, 13:18

2,594

Сколько российских БпЛА залетели в Беларусь за неделю и где их фиксировали.

По данным украинского мониторингового канала еРадар, 14 сентября в 08:26 было зафиксировано вторжение двух «Шахедов»: в направлении Гомеля и Лоева. Еще один беспилотник в районе Лоева появился на карте, опубликованной в 17:03.

Как уточнили для «Флагштока» авторы канала, сигналы некоторых дронов терялись перед заходом в Беларусь, а затем они вновь появлялись при вторжении в Житомирскую область.

Кроме того, поздно вечером 13 сентября, около 23:40, пролет «Шахеда» слышали над Гомелем в районе 5-го микрорайона, утверждает канал «Реальная Беларусь».

До этого, в четверг утром, 11 сентября, один из БпЛА упал в поселке Лукский Жлобинского района.

«Двухметровый дрон рухнул всего в 30 метрах от местной школы и в 40 метрах от многоэтажек, прямо в центре поселка. По счастливой случайности, он упал на стадион. Предварительно известно, что взрыва не произошло, пострадавших нет. На место оперативно прибыли силовики и саперы, территорию оцепили. Снимать место падения и работу спецслужб запретили, но наблюдать процесс эвакуации могла половина поселка», — сообщил канал «Свободный Жлобин».

В ночь на 10 сентября некоторые БпЛА залетали около 23:00 в Беларусь через Гомельскую область. Маршрут был типичный: после пуска из РФ беспилотники попадали в Украину, а затем вторгались в воздушное пространство Беларуси через Брагинский район. Некоторые из них вылетали обратно в Украину и направлялись в сторону Киева, судьба других БпЛА остается неизвестной.

Кроме того, о пролете БпЛА над Наровлей в сторону Мозыря сообщили местные жители. Характерный звук бензинового двигателя слышали около 21:35. Другая часть российских дронов заходила в Беларусь после пролета территории Украины, и через Волынскую область попадала в Брестскую область и далее вторгалась в воздушное пространство Польши. Всего в ту ночь — как минимум 17 залетов в Беларусь.

В ночь на 8 сентября минимум один беспилотник проследовал по привычному маршруту — пролетел вдоль Гомельской области в направлении Житомирщины. Такое сообщение опубликовал eRadar в 04:11. Более подробную информацию дал канал «Рында мониторит». Время вторжения российских дронов в Беларусь не зафиксировано, но в 04:07 сообщалось о вылете одного БпЛА и движении курсом на Припять, в 04:15 — еще одного курсом на Овруч.

Утром 8 сентября при новой волне атаки в 07:26 было зафиксировано движение к Гомельской области одного дрона через Славутич и одного — через Глинное в Ровенской области. В 07:46 был зафиксирован вылет БпЛА из Беларуси в сторону Чернобыля. В этом же направлении из Брагинской области вылетел еще один беспилотник в 08:35.

Таким образом, всего за неделю, с 8 по 14 сентября в Беларусь вторгались минимум 25 российских дронов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com