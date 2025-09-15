Как правильно говорить с Трампом 5 15.09.2025, 13:33

Советы британских дипломатов.

Эксперты делятся стратегиями, которые помогут минимизировать риск дипломатических ошибок и конфузов накануне второго государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Первый секрет — сила королевской семьи. Бывший министр международного развития Алан Дункан отмечает, что во время первого визита Трампа королевская аура обеспечивала «безупречное поведение» президента. Фраза «Пожалуйста, не делайте этого, это расстроит королеву» работала как эффективный инструмент сдерживания.

Второй совет — личная встреча с Трампом. Бывший глава аппарата премьер-министра Терезы Мэй Гэвин Барвелл,, вспоминает, как после провокационного интервью Трампа о Брексит, личная беседа в Бленхеймском дворце позволила урегулировать ситуацию. По его словам, Трамп «очаровательный и обходительный».

Третий принцип — избегать столкновения с протестующими британцами. Барвелл советует проводить мероприятия вне центра Лондона, чтобы не сталкиваться с демонстрациями и провокациями, вроде знаменитого надувного младенца Трампа.

Четвертый пункт — удовлетворять вкусы президента. Историк Роберт Хардман вспоминает, что во время визита 2019 года королева подала Трампу пончики — маленькая деталь, которая произвела большое впечатление. Праздничные обеды, цветы, тщательно проверенные меню и подарки обеспечивают впечатление безупречного приема.

Пятый совет — простые и конкретные условия. Дункан отмечает, что главное — воспользоваться моментом, когда Трамп находится под впечатлением от церемонии, и аккуратно «застолбить» для себя нужный результат.

В совокупности эти методы помогают британской стороне сохранять контроль и снижать риск конфронтации с непредсказуемым президентом США для успешного государственного визита.

