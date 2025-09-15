Япония испытала первую в мире энергетическую пушку, сбивающую ракеты
- 15.09.2025, 13:56
Ее вес — девять тонн.
Япония продемонстрировала первые кадры стрельбы своей электромагнитной рельсотронной установки с борта испытательного корабля JS Asuka, Это реальное доказательство значительного прогресса в создании энергетического оружия нового поколения, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).
Тесты проходили с июня по июль при поддержке Морских сил самообороны Японии. Это первый раз, когда рельсотрон был показан в действии на реальном корабле.
Орудие весом около 9 тонн с шестиметровым стволом способно разгонять 40-миллиметровые стальные снаряды до скорости 2,2 тыс. м/с (примерно 6,5 Маха). В перспективе его мощность планируют увеличить до 20 мегаджоулей.
В отличие от обычных снарядов или ракет, рельсотрон использует чисто кинетическую энергию, что делает его дешевле и потенциально эффективнее против массовых атак дронов или гиперзвуковых целей. В отличие от лазерного оружия, система может действовать в любых погодных условиях и поражать цели за горизонтом.
США ранее закрыли собственную программу рельсотронов из-за проблем с износом стволов и высоких затрат, потратив более $500 млн. Японские инженеры сосредоточились именно на этих технологических барьерах и, похоже, добились прогресса.
Эксперты отмечают, что рельсотрон может стать ключевым элементом эшелонированной противовоздушной обороны, сочетаясь с дальнобойными системами для перехвата гиперзвуковых аппаратов и ракет.
Япония делает шаги к внедрению оружия, которое долго считалось «оружием будущего», но теперь может стать реальностью.