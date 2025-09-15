Япония испытала первую в мире энергетическую пушку, сбивающую ракеты 15.09.2025, 13:56

Ее вес — девять тонн.

Япония продемонстрировала первые кадры стрельбы своей электромагнитной рельсотронной установки с борта испытательного корабля JS Asuka, Это реальное доказательство значительного прогресса в создании энергетического оружия нового поколения, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Тесты проходили с июня по июль при поддержке Морских сил самообороны Японии. Это первый раз, когда рельсотрон был показан в действии на реальном корабле.

Орудие весом около 9 тонн с шестиметровым стволом способно разгонять 40-миллиметровые стальные снаряды до скорости 2,2 тыс. м/с (примерно 6,5 Маха). В перспективе его мощность планируют увеличить до 20 мегаджоулей.

В отличие от обычных снарядов или ракет, рельсотрон использует чисто кинетическую энергию, что делает его дешевле и потенциально эффективнее против массовых атак дронов или гиперзвуковых целей. В отличие от лазерного оружия, система может действовать в любых погодных условиях и поражать цели за горизонтом.

США ранее закрыли собственную программу рельсотронов из-за проблем с износом стволов и высоких затрат, потратив более $500 млн. Японские инженеры сосредоточились именно на этих технологических барьерах и, похоже, добились прогресса.

Эксперты отмечают, что рельсотрон может стать ключевым элементом эшелонированной противовоздушной обороны, сочетаясь с дальнобойными системами для перехвата гиперзвуковых аппаратов и ракет.

Япония делает шаги к внедрению оружия, которое долго считалось «оружием будущего», но теперь может стать реальностью.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com