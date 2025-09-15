закрыть
15 сентября 2025, понедельник, 14:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Япония испытала первую в мире энергетическую пушку, сбивающую ракеты

  • 15.09.2025, 13:56
Япония испытала первую в мире энергетическую пушку, сбивающую ракеты

 Ее вес — девять тонн.

Япония продемонстрировала первые кадры стрельбы своей электромагнитной рельсотронной установки с борта испытательного корабля JS Asuka, Это реальное доказательство значительного прогресса в создании энергетического оружия нового поколения, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Тесты проходили с июня по июль при поддержке Морских сил самообороны Японии. Это первый раз, когда рельсотрон был показан в действии на реальном корабле.

Орудие весом около 9 тонн с шестиметровым стволом способно разгонять 40-миллиметровые стальные снаряды до скорости 2,2 тыс. м/с (примерно 6,5 Маха). В перспективе его мощность планируют увеличить до 20 мегаджоулей.

В отличие от обычных снарядов или ракет, рельсотрон использует чисто кинетическую энергию, что делает его дешевле и потенциально эффективнее против массовых атак дронов или гиперзвуковых целей. В отличие от лазерного оружия, система может действовать в любых погодных условиях и поражать цели за горизонтом.

США ранее закрыли собственную программу рельсотронов из-за проблем с износом стволов и высоких затрат, потратив более $500 млн. Японские инженеры сосредоточились именно на этих технологических барьерах и, похоже, добились прогресса.

Эксперты отмечают, что рельсотрон может стать ключевым элементом эшелонированной противовоздушной обороны, сочетаясь с дальнобойными системами для перехвата гиперзвуковых аппаратов и ракет.

Япония делает шаги к внедрению оружия, которое долго считалось «оружием будущего», но теперь может стать реальностью.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук