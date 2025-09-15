«С утра наш автобус был десятым в очереди» 1 15.09.2025, 14:04

1,722

Что происходит на белорусско-латвийской границе.

С редакцией blizko.by связался турист, который находится в одном из автобусов на латвийско-белорусской границе.

Он рассказал, что происходит на границе днем в понедельник:

— Мы возвращаемся из тура по Европе. Новость о том, что Польша решила закрыть границу с Беларусью, застала нас на отдыхе. Нам объявили, что возвращаться домой мы будем через Латвию. Наш автобус приехал на латвийско-белорусскую границу сегодня в пять утра и был десятым в очереди. К 12:00 мы стали шестыми, на оформление одного туристического автобуса у латвийской стороны уходит примерно полтора-два часа.

Кстати, в прошлую субботу с поездки по Европе возвращался мой знакомый. И у него всё прошло быстро: оказавшись на границе в 22:00, в 22:40 автобус уже был на белорусской стороне, и примерно в половину первого ночи туристы прошли и белорусскую границу.

Сегодня же очередь на границе есть, здесь стоит с полтора десятка автобусов. Но нельзя сказать, что оформление происходит медленно.

Условия ожидания на границе более чем приемлемые: есть «стационарный» туалет — с удобствами порядок. Кроме того, латыши организовали подвоз горячего питания прямо на границу. Естественно, оно не бесплатно. Чашку кофе можно купить за 2,5 евро, а горячее блюдо (картофельное пюре и две котлеты) стоит 15 евро. Поэтому тем туристам, которые не готовы платить такие деньги за еду, я бы рекомендовал запастись провиантом перед поездкой».

В целом ситуация на латвийско-белорусской границе спокойная. Надеемся к позднему вечеру оказаться дома, добавил он.

