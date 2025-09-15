Под Минском произошла странная авария
- 15.09.2025, 14:30
В деле замешан матрас.
13 сентября на 15-м км трассы Р1 (Минск — Дзержинск — подъезд к М1) столкнулись два автомобиля: Fiat Bravo и Suzuki Grand Vitara. Пострадал водитель Fiat, ему оказывали медицинскую помощь. Интересны обстоятельства этой аварии: по словам читателя Onliner, в деле был замешан матрас.
По информации ГАИ Минской области, ДТП случилось в субботу в 11:15.
— 35-летний минчанин, управляя автомобилем Fiat Bravo, двигался в направлении Дзержинска в средней полосе движения. При возникновении препятствия в виде останавливающегося впереди транспортного средства он не принял меры к снижению скорости движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Suzuki Grand Vitara под управлением 55-летнего жителя Минска, — рассказали в Госавтоинспекции.
А вот что о случившемся рассказал пользователь форума с ником BMW_RAZBORKA.
— Съезд на Птичь с Р1, мужчина потерял матрас, который плохо закрепил на своем электроавто. В результате случилось серьезное ДТП с пострадавшим. А виновником признан водитель Fiat, который не смог затормозить перед препятствием, — сообщил он.