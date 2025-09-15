закрыть
15 сентября 2025, понедельник, 14:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Марина Адамович: Мне отказываются давать информацию о Николае Статкевиче

  • 15.09.2025, 14:33
Марина Адамович: Мне отказываются давать информацию о Николае Статкевиче

О местонахождении оппозиционного лидера ничего неизвестно четвертые сутки.

Жена лидера белорусской оппозиции, политзаключенного Николая Статкевича Марина Адамовича в «Фейсбуке» сообщила, что в исправительной колонии №13 Глубокое отказываются предоставлять какую-либо информацию о его местонахождении

«Отдельно обращаюсь к СМИ: пожалуйста, щадите чувства близких или хотя бы найдите способ проинформировать их, если публикуете непроверенную и чувствительную информацию», — пишет Марина Адамович.

Напомним, 11 сентября лидер белорусской оппозиции, политзаключенный Николай Статкевич отказался покидать Беларусь во время принудительной депортации в Литву. На границе он выбил двери автобуса, в котором везли узников, и выбежал на территорию Беларуси.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина сообщила, что его жизни угрожает опасность.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук