США отправят в Украину 33 тысячи ИИ-дронов

США отправят в Украину 33 тысячи ИИ-дронов2
- 15.09.2025, 14:42
Поставки будут осуществлены до конца года.
Боевые беспилотники с искусственным интеллектом, способные самоорганизовываться при проведении атаки, могут вывести идущую в Украине войну дронов на новый уровень. Эту технологию активно развивают и Украина, и ее западные союзники. Специализирующаяся на ней американо-немецкая компания Auterion по контракту с Пентагоном в этом году поставит Киеву «ударные комплекты» ИИ-дронов, пишет Financial Times.
На новом этапе войны дронов группы беспилотных аппаратов используют ИИ для самостоятельной координации действий при атаке вражеских позиций. Такие группы называют «роем», и их появление – очень важный момент, говорит гендиректор Auterion Лоренц Майер: «Вcе военные говорят об атаках роя, все их боятся, знают, что это подавит их оборону». Разработанная компанией технология Nemyx «превращает автономные дроны в единую, скоординированную боевую силу… живучий рой, который повышает эффективность работы оператора, снижает нагрузку на него и обеспечивает успех миссии даже в самых сложных условиях». Система, работающая на базе операционной системы Auterion и поставляемая в виде приложения, позволяет любому совместимому дрону присоединиться к рою путем простого обновления программного обеспечения (ПО).
ПО Auterion еще предстоит испытать в бою, и это будет сделано уже в нынешнем году, поскольку Auterion поставляет в Украину комплекты на 33 000 ИИ-дронов. Рой не только позволяет применять автоматику для того, чтобы преодолеть вражескую оборону, но и увеличивает мощь атаки, так как один оператор может управлять несколькими БПЛА, говорит Гундберт Шерф, соучредитель компании Helsing, которая на прошлой неделе в партнерстве с немецкой Systematic представила свою ИИ-технологию роя.