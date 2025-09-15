BILD: После учений «Запад-2025» у Кремля есть три варианта 15.09.2025, 14:50

3,760

В НАТО рассматривают сценарий нападения.

Российско-белорусские военные учения заканчиваются во вторник. В Европе опасаются, что стянутые туда 30 тысяч военных могут напасть на одну из стран НАТО — так же, как Владимир Путин вскоре после учений «Запад — 2021» напал на Украину.

Но на этот раз НАТО ясно дает понять, что имеет в виду возможность такого сценария — в странах Балтии проведены учения Quadriga, в которых отрабатывается оборона восточных границ альянса. Кроме того, Польша, Германия и другие страны активно инвестируют в свои вооруженные силы. Немецкие политики набрали гигантские долги (до 1 трлн евро) на вооружение и инфраструктуру, в ЕС строятся новые военные заводы.

Перед Путиным, по мнению политического обозревателя Bild Петера Тиде, теперь три варианта:

— Войска останутся на месте в качестве угрозы Западу

— Войска прямо с учений вторгнутся в Украину с территории Беларуси

— Пока все внимание сосредоточено на войсках в Беларуси, напасть в другом месте

Ясно одно, — пишет Тиде, — Путин демонстрирует силу, в то время как страны НАТО пока не готовы. Свидетельство тому — недавняя атака дронов на Польшу: из 25 дешевых БПЛА сбили только три, причем устранение каждого из них стоило по 400 тысяч евро. Это стрельба из пушек по воробьям, а европейцы выглядят как 35-летний ребенок, который съезжает от родителей и сталкивается вдруг со взрослыми проблемами, резюмирует обозреватель Bild.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com