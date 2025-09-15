Express: Путин в панике спорит с крупнейшим банкиром 1 15.09.2025, 14:53

Экономика России вошла в фазу «технической стагнации».

Экономика России продолжает испытывать серьезные трудности, а конфликт между Путиным и главой крупнейшего банка страны Германом Грефом лишь обострил ситуацию, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

На Восточном экономическом форуме Греф сообщил, что рост ВВП России в июле и августе фактически остановился после резкого падения в апреле–июне. По его словам, второй квартал можно считать периодом «технической стагнации».

Путин поспешил опровергнуть тревожные данные, заявив, что речь идет лишь о «мягкой посадке» экономики и замедлении темпов кредитования, но не полной остановке. Разногласие подчеркнуло, насколько война с Украиной отражается на экономике, и обнажило разрыв между Кремлем и финансовыми институтами, отмечают эксперты.

По мнению экономиста Олега Пендзина, Греф вынужден осторожничать, опасаясь возможных обвинений со стороны Федеральной службы безопасности. «Публичное обсуждение — единственный способ донести проблему до высшего руководства», — сказал он.

На фоне замедления роста Банк России снизил ключевую ставку с 18% до 17% после того, как ранее довел ее до 21% для борьбы с инфляцией. Центральный банк отмечает, что инфляция в июле и августе снизилась, но все еще остается на уровне 8,2%, а ожидания инфляции «в целом остаются высокими», что может помешать устойчивому снижению цен.

Экономика страны сталкивается с ростом бюджетного дефицита из-за расходов на войну и ограничениями внутреннего спроса. Споры между Кремлем и ведущими экономическими институтами России свидетельствуют о растущих трудностях в управлении финансовой системой и рисках для долгосрочной стабильности.

