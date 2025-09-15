Три способа отдохнуть по-настоящему 15.09.2025, 14:54

1,774

Сон не всегда поможет.

Вы спите по 8 часов, правильно питаетесь, делаете паузы в тренировках, но все равно чувствуете себя измотанным? Врачи утверждают, что дело не всегда в физической усталости. По словам терапевта Сандры Далтон-Смит существует несколько типов истощения — эмоциональное, социальное и сенсорное. И чтобы вернуть силы, важно понять, с каким именно видом усталости вы столкнулись, пишет журнал Men’s Health (перевод — сайт Charter97.org).

Эмоциональная усталость проявляется тогда, когда человек постоянно подавляет свои чувства ради работы или отношений. Итог — потеря радости, апатия и даже депрессия. Тут надо развивать самосострадание и практиковать доброжелательное отношение к себе и другим, отмечают исследователи.

Социальная усталость возникает, когда окружающие только «тянут энергию», не возвращая ее обратно. Часто это близкие люди, коллеги или даже дети. Важно научиться находить баланс. Проводить больше времени с теми, кто наполняет вас, и давать себе «социальный отдых», ограничивая контакты, которые изматывают.

Сенсорная усталость — результат постоянного шума, яркого света, уведомлений и переизбытка информации. Даже если кажется, что вы «не замечаете» раздражителей, мозг все равно их обрабатывает. Симптомы — тревожность, раздражительность, повышенная реакция на внешние сигналы. Спасение — регулярное снижение сенсорной нагрузки: отключение уведомлений, наушники с шумоподавлением, время без экранов.

Врачи подчеркивают, что усталость — нормальна, но если она длится неделями без объяснимых причин, стоит обратиться к врачу, чтобы исключить гормональные и другие нарушения.

И главный вывод — чтобы восстановиться, часто нужно не больше сна, а новые формы «отдыха» — для эмоций, общения и нервной системы.

