Подача на испанскую визу: что изменилось для белорусов 15.09.2025, 15:02

1,204

Рассказали визовые агенства.

Генеральное консульство Испании в Москве неожиданно приостановило прием заявлений и выдачу виз. Информация появилась на сайте диппредставительства. Для белорусов это решение может обернуться серьезной проблемой: многие оформляли шенген именно через консульство в российской столице. Журналисты связались с несколькими визовыми агенствами, чтобы выяснить подробности о ситуации.

Вот такое сообщение было опубликовано на сайте:

«Уважаемые заявители! Обращаем ваше внимание, что по техническим причинам Генеральное консульство Испании в Москве не будет принимать заявления до дальнейшего уведомления. Приносим извинения за доставленные неудобства».

Когда именно возобновится работа консульства, не уточняется. Причины такого решения тоже неясны.

В первом агентстве «Онлайнеру» сообщили, что ограничения затронут только граждан России. Однако в пяти других эту информацию не подтвердили. Последний день приема документов, по словам специалиста по визам, – 16 сентября. Естественно, у новых заявителей возможности попасть на подачу завтра нет.

– Да, пока документы можно подать только в Минске. Можно будет словить даты на октябрь. После подачи время ожидания — 6 недель. В Москве срок рассмотрения был до 4 недель, так что разница небольшая. Стоимость услуги при подаче в Минске — 650 белорусских рублей. Возможно, если удастся уладить все технические нюансы, еще успеют выбросить даты на октябрь и в Москве. Но ни о каких точных датах пока не известно, — рассказали нам в одном из визовых агентств.

