Только к середине сентября дело дошло до осторожной смены политического словаря.

Израильский филантроп и общественный деятель Леонид Невзлин прокомментировал в «Фейсбуке» новость о том, что президент США Дональд Трамп впервые публично назвал Россию «агрессором»:

— Сегодня в разговоре с журналистами он заявил: «На этой неделе погибло 8000 солдат из обеих стран. Из России чуть больше, но когда ты агрессор — ты теряешь больше».

Накануне издание Axios сообщило, что в последнее время Трамп выражает сомнения в своей способности повлиять на Путина. По данным источников, президент США признался доверенным лицам, что ошибочно оценил его стремление к миру.

Трамп вступил в должность в январе и с тех пор Путин систематически водит за нос Вашингтон со всей его бурной миротворческой деятельностью. К середине сентября дело дошло до осторожной смены политического словаря. Такими темпами еще через год администрация США перестанет перекладывать ответственность на других и начнет заниматься реальным противостоянием с РФ.

Беда в том, что этого года в запасе нет. Восточная Европа едва ли не на грани новой войны, которая вполне может перерасти в полноценную мировую.

