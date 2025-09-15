Синоптики пообещали белорусам «горячую воздушную массу»
15.09.2025
Где ждать 30-градусную жару и надолго ли?
В Беларусь на этой неделе устремится горячая воздушная масса с Пиренеев, отделяющих горячую Испанию с Португалией от остальной части Европы. Узнали, когда и где белорусам ждать 30-градусную жару и как долго задержится в стране это внезапное сентябрьское «лето».
О скором приходе такого «маленького лета» белорусов предупредили авторы Telegram-канала о погоде @nadvorie. Правда, прежде чем насладиться, возможно, последними по-настоящему жаркими деньками этого года, белорусам придётся пережить небольшую волну заметного похолодания.
По прогнозам специалистов, прохладным выдастся лишь начало недели, но уже в среду-четверг, 17–18 сентября, в наш регион «подойдёт прям горячая (для этого времени года) воздушная масса с Пиренеев».
- В субботу около +25°С, а в воскресенье +26..+28°С, не удивлюсь если по югу Беларуси будут тридцатники, - озвучили свой прогноз авторы тематического канала, ссылаясь на данные прогностической модели Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF).
“К сожалению, так по-летнему жарко будет не долго. В понедельник пройдет холодный фронт и температура понизится градусов на 8–10”, - охладили пыл чрезмерно воодушевивших белорусов специалисты.
Что говорят в Белгидромете?
Официальные белорусские синоптики традиционно не дают таких долгосрочных прогнозов ввиду высокой изменчивости. В оперативном прогнозе Белгидромета на ближайшие три дня говорится о заметном похолодании - падать будут как дневные максимумы, так и ночные минимумы.
Так, уже к четвергу, 18 сентября, по данным Белгидромета, температура ночью по стране может отпускаться до +5..+12°С, а дневные максимумы в ближайшие дни будут колебаться в диапазоне от +15°С до +21°С (во вторник, 16 сентября, по востоку страны - до +24°С ).
Также официальные синоптики предупредили белорусов о большой вероятности осадков. Так, в среду, 17 сентября сильные дожди ожидаются ночью и утром по юго-востоку страны, днём - кратковременные повсеместно. Небольшие кратковременные дожди, местами с грозами , спрогнозировали синоптики и на четверг, 18 сентября.