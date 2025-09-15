«Это фактически делает ВСУ частью НАТО» 15.09.2025, 15:40

Может ли Альянс начать сбивать дроны над украинской территорией.

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский предложил союзникам по НАТО перехватывать российские дроны и ракеты над территорией Украины.

Насколько реально, что Альянс примет политическое решение о перехвате российских дронов и ракет над Украиной?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— Думаю, что это невозможно. Такое предложение звучало от президента Украины Владимира Зеленского намного раньше, по-моему, в 2022 или 2023 году. Речь шла о том, чтобы силы противовоздушной обороны НАТО хотя бы над западными областями — Львовской, Ивано-Франковской, максимально приближенными к границе с Европейским Союзом, — перехватывали российские воздушные цели. Тогда НАТО отказалось.

Думаю, в этот раз также последует отказ, поскольку для Североатлантического альянса, для такой архаичной, забюрократизированной системы, нет оснований перехватывать воздушные цели в воздушном пространстве Украины, которая не является членом НАТО. Для них нет юридического обоснования.

Альянс четко действует по устаревшему, требующему реформы, но все еще исполняющемуся Уставу. Поэтому предложение действительно очень интересное, но я не думаю, что оно будет реализовано.

— Как технически Альянс может организовать такие перехваты, и готов ли он к этому сейчас?

— Это технически можно организовать только в случае довольно интенсивной коммуникации между воздушными силами Вооруженных сил Украины и теми родами войск, которые будут использоваться Североатлантическим альянсом в ходе этих перехватов. Если не будет налажена всеобъемлющая коммуникация, то возможен даже friendly fire — дружественный огонь как со стороны НАТО, так и со стороны Украины.

Риски очень велики. Поэтому это должно быть своего рода интеграцией украинских Воздушных сил, Вооруженных сил Украины в систему ПВО НАТО. По сути, это что-то очень схожее. Грубо говоря, Украина становится в этом роде войск своего рода частью НАТО. Только при такой глубокой коммуникации возможен позитивный эффект без существенных рисков дезорганизации.

