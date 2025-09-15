В электронную очередь на границе начнут регистрировать удаленно? 15.09.2025, 15:46

Подробности рассказал Государственный таможенный комитет.

Государственный таможенный комитет прорабатывает возможность удаленной регистрации автотранспорта в электронной очереди на границах. Об этом журналистам заявил председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский, передает корреспондент БелТА.

— Мы рассматриваем возможность создания еще более прогрессивной системы: удаленная регистрация без заезда на площадку. Сейчас мы прорабатываем эту возможность с заинтересованными государственными органами. Я надеюсь, что такую систему мы построим, — сказал Владимир Орловский.

По его словам, систему электронной очереди создавали несколько лет.

—Очереди стали уже порой больше недели, столько человеку ждать просто в машине невозможно, поэтому мы такую технологию в этом году отработали: регистрируем в электронной очереди и отпускаем такие автомобили, чтобы они могли ожидать пересечения границы там, где удобнее. А уже уведомляем за некоторое время перед пересечением границы, чтобы приехать и комфортно пересечь границу, — отметил Владимир Орловский.

Владимир Орловский рассказал, что сейчас заканчивается строительство двух крупных площадок. Первая из них — для грузовиков перед пунктом пропуска «Козловичи». Площадка включает около 800 машино-мест. Ее сдача планируется в январе 2026 года.

Кроме того, в декабре 2025 года планируется сдать площадку перед пунктом пропуска «Варшавский мост».

— Это самое напряженное место, где последние два месяца очереди достигали 8—10 дней ожидания, — добавил Владимир Орловский.

