Принц Гарри сделал серию громких заявлений после визита в Украину
- 15.09.2025, 15:51
Шесть самых главных из них.
Британский принц Гарри сделал серию громких заявлений после неожиданного визита в Украину, где он встретился с ранеными военными и поддержал проекты своей организации Invictus Games, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).
1. Время с королем Чарльзом.
Гарри признался, что в ближайший год его приоритет — отец. Ранее на этой неделе они провели частную встречу в Кларенс-хаусе — первую с 2024 года.
2. Возвращение детей в Великобританию.
Принц Гарри заявил, что хотел бы привезти в страну своих детей — принца Арчи и принцессу Лилибет. «Я всегда любил Великобританию и всегда буду любить ее», — сказал он.
3. Invictus как спасение.
После ухода из армии Гарри нашел новый смысл в работе для ветеранов. «Когда снимаешь форму, теряешь чувство команды и цели. Invictus вернул мне это», — отметил он.
4. Поддержка из Украины.
Глава украинского центра здоровья и реабилитации Superhumans Ольга Руднева назвала приезд принца «символом силы и победы». По ее словам, визит Гарри дал проекту огромную международную известность.
5. Возможная встреча с Зеленским.
По сообщениям СМИ, во время визита Гарри на час исчез из колонны. Источники предполагают, что он мог встретиться с президентом Украины, Владимиром Зеленским, хотя официального подтверждения нет.
6. Поддержка британцев.
Несмотря на судебные тяжбы с прессой, Гарри заявил, что ощущает поддержку общества: «Определенные медиа стараются говорить от имени нации, но я этого не чувствую».
Принц подчеркнул, что готов «сделать все возможное» для помощи тысячам украинских военных, пострадавших в войне с Россией.