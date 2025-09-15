Принц Гарри сделал серию громких заявлений после визита в Украину 15.09.2025, 15:51

2,698

Принц Гарри

Шесть самых главных из них.

Британский принц Гарри сделал серию громких заявлений после неожиданного визита в Украину, где он встретился с ранеными военными и поддержал проекты своей организации Invictus Games, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

1. Время с королем Чарльзом.

Гарри признался, что в ближайший год его приоритет — отец. Ранее на этой неделе они провели частную встречу в Кларенс-хаусе — первую с 2024 года.

2. Возвращение детей в Великобританию.

Принц Гарри заявил, что хотел бы привезти в страну своих детей — принца Арчи и принцессу Лилибет. «Я всегда любил Великобританию и всегда буду любить ее», — сказал он.

3. Invictus как спасение.

После ухода из армии Гарри нашел новый смысл в работе для ветеранов. «Когда снимаешь форму, теряешь чувство команды и цели. Invictus вернул мне это», — отметил он.

4. Поддержка из Украины.

Глава украинского центра здоровья и реабилитации Superhumans Ольга Руднева назвала приезд принца «символом силы и победы». По ее словам, визит Гарри дал проекту огромную международную известность.

5. Возможная встреча с Зеленским.

По сообщениям СМИ, во время визита Гарри на час исчез из колонны. Источники предполагают, что он мог встретиться с президентом Украины, Владимиром Зеленским, хотя официального подтверждения нет.

6. Поддержка британцев.

Несмотря на судебные тяжбы с прессой, Гарри заявил, что ощущает поддержку общества: «Определенные медиа стараются говорить от имени нации, но я этого не чувствую».

Принц подчеркнул, что готов «сделать все возможное» для помощи тысячам украинских военных, пострадавших в войне с Россией.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com