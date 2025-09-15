закрыть
В Беларусь приехал японский электроседан E-класса Nissan N7

  • 15.09.2025, 16:03
В Беларусь приехал японский электроседан E-класса Nissan N7
Фото: auto.onliner.by

Первая новинка бренда за два года.

В Беларуси представили электрический седан Е-класса Nissan N7. Заявленный запас хода без подзарядки — более 630 км. Это первая за два года новинка японского бренда у нас в стране.

Стоимость электрокара Nissan N7 в зависимости от пакета варьируется от 68,9 до 81,9 тыс. рублей.

Максимальный крутящий момент у этого авто составляет 305 Н·м. Разгон до 100 км/ч — за 6,9—8,5 секунды в зависимости от версии. Быстрая зарядка занимает от 30 до 80 минут.

Фото: auto.onliner.by

Водителю помогают умные помощники и 12 парктроников для парковки без участия человека.

Фото: auto.onliner.by

На Nissan N7 действует гарантия на три года или 100 тыс. км пробега.

Фото: auto.onliner.by
