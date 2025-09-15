Индия и ЕС поссорились из-за риса басмати 2 15.09.2025, 16:19

Нью-Дели настаивает на признании за собой исключительных прав.

Переговоры Индии и Евросоюза о свободной торговле оказались под угрозой из-за давнего спора вокруг статуса риса басмати. Индия и Пакистан, крупнейшие производители этого сорта, оспаривают право на исключительное использование названия, которое позволяет продавцам значительно повышать цену, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Нью-Дели настаивает на признании за собой исключительных прав в ЕС, однако Брюссель медлит: подобное решение вызовет резкое недовольство Исламабада. В 2023 году Пакистан подал собственную заявку на защиту географического указания, включив в зону производства четыре района Кашмира, находящиеся под его контролем, но оспариваемые Индией. Признание этого требования фактически означало бы косвенное признание пакистанского суверенитета над спорной территорией, что для Нью-Дели неприемлемо.

Для обеих стран басмати — не только экономический продукт, но и символ национальной гордости. Его традиционно выращивают в регионе Пенджаб, разделенном между двумя государствами, которые не раз воевали из-за Кашмира.

В начале 2000-х Индия и Пакистан еще пытались совместно защищать бренд басмати, включая борьбу с патентами американской RiceTec, обвиненной в «биопиратстве». Но после терактов в Мумбаи в 2008 году, ответственность за которые Индия возложила на поддерживаемых Пакистаном боевиков, сотрудничество прекратилось.

Теперь обе заявки рассматриваются параллельно. ЕС признает «чрезвычайную чувствительность» вопроса и пока избегает выбора стороны.

Пакистанские экспортеры предупреждают: если Индия добьется монополии, они потеряют не только бренд, но и премиальную цену — до $300 за тонну выше обычного риса.

Тем временем министр торговли Индии Пиюш Гоял заявил, что его страна продолжает работу с ЕС над соглашением, которое «принесет выгоду бизнесу и потребителям с обеих сторон».

