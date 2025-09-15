Ностальгия по кассетам из 80-х неожиданно получила высокотехнологичное будущее1
- 15.09.2025, 16:39
- 2,520
Ученые создали «ДНК-кассету» способную хранить колоссальные массивы данных.
Мировой объем цифровой информации стремительно растет, и привычные носители — серверы и жесткие диски — вскоре могут оказаться на пределе возможностей, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org). Чтобы решить эту проблему, исследователи обратились к самой природе — ДНК.
Ученые из Южного университета науки и технологий в Китае представили экспериментальную технологию под названием «ДНК-кассета», способную хранить колоссальные массивы данных в крошечном и долговечном формате. Ее называют «стратегией быстрой, компактной и масштабной ДНК-базированной памяти».
Принцип прост: цифровая информация переводится в последовательности ДНК (буквы A, C, G и T заменяют привычные 0 и 1) и наносится на специальную пленку из полиэстера и нейлона. Поверх печатаются штрих-коды, формирующие миллионы мини-разделов — аналог компьютерных папок. Сверху наносится кристаллический защитный слой, обеспечивающий долговечность без необходимости в электричестве.
В ходе испытаний система успешно сохранила и восстановила цифровое изображение, продемонстрировав полную автоматизацию процесса: от записи и поиска до удаления и повторного восстановления файла — все заняло менее часа.
Возможности впечатляют: одна 100-метровая «ДНК-кассета» может вместить более 3 миллиардов песен — в тысячи раз больше, чем традиционные аудиокассеты. Ее емкость оценивается в 36 петабайт, что сопоставимо с 36 тысячами жестких дисков.
Эксперты отмечают, что ДНК-хранение может стать будущим дата-центров: оно экономит пространство, энергию и способно сохранять данные сотни и даже тысячи лет.
Ностальгия по кассетам из 80-х неожиданно получила высокотехнологичное будущее.