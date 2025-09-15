Переговоры США и Китая: Трамп подвел итоги и анонсировал разговор с Си Цзиньпинем 1 15.09.2025, 16:45

Дональд Трамп и Си Цзиньпин

«Наши отношения остаются очень прочными».

Американский президент Дональд Трамп планирует в конце этой недели поговорить с лидером КНР Си Цзиньпином. Он отметил, что переговоры представителей США и Китая в Европе по торговым вопросам прошли «очень хорошо».

Об этом сообщил глава Белого дома в соцсети Truth Social, передает РБК-Украина.

«Большая торговая встреча в Европе между Соединенными Штатами Америки и Китаем прошла очень хорошо! Она скоро завершится. Также было достигнуто соглашение по «определенной» компании, которую молодежь в нашей стране очень хотела спасти. Они будут очень счастливы!», - написал Трамп.

Также американский лидер анонсировал разговор с Си Цзиньпинем, который должен состоятся 19 сентября.

«Я буду разговаривать с президентом Си в пятницу. Наши отношения остаются очень прочными», - добавил Трамп.

Как известно, 14 сентября в Мадриде началась четвертая за четыре месяца встреча официальных лиц США и Китая.

В планах было обсуждение нерешенных торговых вопросов и приближение дедлайна по продаже подразделения китайского видеоприложения TikTok в США.

Также на встрече представители должны были обсудить требования Вашингтона к странам G7 и европейским союзникам относительно пошлин против Китая, которые направлены на прекращение закупки российской нефти.

В то же время Китай пригрозил ввести решительные ответные меры, если страны НАТО под давлением США попытаются ввести пошлины из-за закупок российской нефти.

