Переговоры США и Китая: Трамп подвел итоги и анонсировал разговор с Си Цзиньпинем

Переговоры США и Китая: Трамп подвел итоги и анонсировал разговор с Си Цзиньпинем1
- 15.09.2025, 16:45
- 1,464
«Наши отношения остаются очень прочными».
Американский президент Дональд Трамп планирует в конце этой недели поговорить с лидером КНР Си Цзиньпином. Он отметил, что переговоры представителей США и Китая в Европе по торговым вопросам прошли «очень хорошо».
Об этом сообщил глава Белого дома в соцсети Truth Social, передает РБК-Украина.
«Большая торговая встреча в Европе между Соединенными Штатами Америки и Китаем прошла очень хорошо! Она скоро завершится. Также было достигнуто соглашение по «определенной» компании, которую молодежь в нашей стране очень хотела спасти. Они будут очень счастливы!», - написал Трамп.
Также американский лидер анонсировал разговор с Си Цзиньпинем, который должен состоятся 19 сентября.
«Я буду разговаривать с президентом Си в пятницу. Наши отношения остаются очень прочными», - добавил Трамп.
Как известно, 14 сентября в Мадриде началась четвертая за четыре месяца встреча официальных лиц США и Китая.
В планах было обсуждение нерешенных торговых вопросов и приближение дедлайна по продаже подразделения китайского видеоприложения TikTok в США.
Также на встрече представители должны были обсудить требования Вашингтона к странам G7 и европейским союзникам относительно пошлин против Китая, которые направлены на прекращение закупки российской нефти.
В то же время Китай пригрозил ввести решительные ответные меры, если страны НАТО под давлением США попытаются ввести пошлины из-за закупок российской нефти.