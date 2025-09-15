Латвия готова немедленно закрыть границу с Беларусью

Латвия готова немедленно закрыть границу с Беларусью2
- 15.09.2025, 16:59
Об этом заявила Комиссия по национальной безопасности Сейма.
Ответственные службы Латвии готовы к «немедленному закрытию» границы с Беларусью, но пока в этом нет необходимости, передает пресс-служба Сейма.
Комиссия по национальной безопасности Сейма 15 сентября рассмотрела проект решения о полном закрытии границы с Беларусью и Россией на время проведения военных учений «Запад-2025» и приняла решение не направлять документ на дальнейшее рассмотрение в Сейм. Депутаты заключили, что, «учитывая нынешний уровень военной угрозы», в «немедленном полном закрытии границы в настоящее время нет необходимости».
В пресс-службе Сейма отметили, что ситуация с безопасностью на восточной границе страны является одним из приоритетов и Комиссия «продолжит внимательно следить за развитием событий».