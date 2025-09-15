закрыть
15 сентября 2025, понедельник, 17:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Латвия готова немедленно закрыть границу с Беларусью

2
  • 15.09.2025, 16:59
  • 3,214
Латвия готова немедленно закрыть границу с Беларусью

Об этом заявила Комиссия по национальной безопасности Сейма.

Ответственные службы Латвии готовы к «немедленному закрытию» границы с Беларусью, но пока в этом нет необходимости, передает пресс-служба Сейма.

Комиссия по национальной безопасности Сейма 15 сентября рассмотрела проект решения о полном закрытии границы с Беларусью и Россией на время проведения военных учений «Запад-2025» и приняла решение не направлять документ на дальнейшее рассмотрение в Сейм. Депутаты заключили, что, «учитывая нынешний уровень военной угрозы», в «немедленном полном закрытии границы в настоящее время нет необходимости».

В пресс-службе Сейма отметили, что ситуация с безопасностью на восточной границе страны является одним из приоритетов и Комиссия «продолжит внимательно следить за развитием событий».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук