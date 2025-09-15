На авторынке возникло немало проблем с некоторыми машинами 15.09.2025, 17:14

На это повлияли санкции и параллельный импорт.

В Беларуси накопились проблемы с электромобилями. Среди прочего есть трудности с ремонтом такого транспорта, который ввозят по параллельному импорту. Нарекания возникают в том числе в отношении китайских электрокаров. Об этом сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА), пишет «Зеркало».

Одна из проблем — отказ автодилеров ремонтировать электромобили, которые ввезли в страну через параллельный импорт. «При том что эти же модели электромобилей реализуются непосредственно автодилерами», — отмечают в БАА.

«Не все автодилеры могут обеспечить выполнение всего комплекса услуг по ремонту электромобилей (кузовные, слесарные, малярные работы, услуги электриков и специалистов по работе с программным обеспечением электромобилей)», — добавляют в ассоциации.

Еще одна трудность с электроавтомобилями — отсутствие понятного формирования цен на запчасти.

«Это приводит к значительной разнице в стоимости заменяемой части у разных продавцов и обоснованным нареканиям клиентов страховых компаний на невозможность выполнить восстановительный ремонт электромобилей по приемлемым ценам, — отмечают в БАА. — К примеру, при незначительных повреждениях электромобиля стоимость его восстановительного ремонта может быть равной либо превышать его рыночную стоимость, что приводит к его гибели из-за экономической нецелесообразности восстановительного ремонта».

В БАА добавляют, что по страховкам на практике возникают и другие трудности:

«В программном обеспечении, рекомендованном Беларусским бюро по транспортному страхованию для расчета размера вреда, отсутствуют марки и модели электромобилей, продаваемые автодилерами на территории Беларуси, что не позволяет определить размер вреда, подлежащий выплате потерпевшему (страхователю)».

Какие трудности есть с «китайцами»

В БАА уточняют, что сейчас «существуют сложности с заказом деталей для транспорта из Китая».

«Основным проблемным вопросом в отношении электромобилей китайских производителей является отсутствие программных продуктов для оценки размера вреда, причиненного в результате страхового случая, с информацией о стоимости запасных частей и деталей, трудоемкости ремонтных работ, — сообщает БАА. — Проблемы определения актуальной „справедливой“ цены на заменяемые запасные части усугубляются санкционными ограничениями и сложной логистикой доставки. Как следствие, в отдельных случаях представления заинтересованных сторон о размере причиненного вреда различаются кратно».

При этом в некоторых случаях при ДТП нелегко доказать, что оно связано с поломкой детали электротранспорта.

«В отдельных случаях возникает вопрос установления причинной связи с ДТП случаев выхода из строя элементов электромобиля (аккумуляторных батарей, электромоторов, блоков управления и другого) при отсутствии на этих узлах видимых повреждений и наличии методов диагностики, подтверждающих повреждение деталей от внешнего воздействия, а не по причине брака или выработки ресурса», — добавляют в ассоциации.

