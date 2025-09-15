Сколько сейчас стоят билеты из Минска до Вильнюса? 15.09.2025, 17:33

Есть и дороже $175 в одну сторону.

После того как Польша закрыла единственный автомобильный пункт пропуска на границе с Беларусью, осталось считаное число вариантов, как выехать в страны ЕС или вернуться из них. Один из самых популярных у белорусов — автобусы до Вильнюса. Как изменились цены на них в последние дни и есть ли ажиотаж? Выяснил «Онлайнер».

Цены на билеты

Вопреки ожиданиям, серьезного скачка цен на билеты не произошло.

Ecolines как возил за 270 рублей из Минска в Вильнюс, так и возит.

Билеты на автобусы перевозчика «Белтранском» можно купить дешевле — за 242 рубля в одну сторону.

О неизменной цене на билеты сообщает и сервис «Атлас».

— Все еще есть в продаже билеты из Гродно и Минска в Вильнюс по 200 рублей. Столько же стоила поездка и до закрытия границы с Польшей. Отметим, что поездку лучше планировать заранее. Ранняя покупка и бронирование — гарантия того, что цена не изменится, — рассказали Onlíner в компании.

При этом, как и раньше, можно найти рейсы с ценой билета более 500 и даже более 600 рублей.

На какие даты есть билеты

В результате все зависит от того, в какую дату нужно ехать. Потому как спрос на билеты большой, и на ближайшие дни бо́льшая часть их уже раскуплена. Сначала раскупаются более дешевые варианты, затем и более дорогие. Именно поэтому все перевозчики настоятельно рекомендуют покупать билеты заранее. Впрочем, все мы понимаем, что это не всегда возможно.

Так что же с наличием?

— Отмечаем повышенный спрос на билеты в Вильнюс. Из Минска, например, раскуплены практически все места на рейсы до конца сентября. Из Гродно — на неделю вперед. В обратном направлении, из Вильнюса в Беларусь, можно купить билеты сегодня на завтра, к примеру, — говорят в «Атласе».

Впрочем, билеты из Минска в Вильнюс можно найти хоть на завтра, правда, вариантов остается не так много.

У Ecolines тоже все распродано на много дней вперед, но то и дело появляются единичные билеты в продаже — предположим, что кто-то отказывается от поездки и сдает билет, вот он и попадает в продажу.

