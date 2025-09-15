Илон Маск приобрел акции Tesla почти на миллиард долларов 1 15.09.2025, 17:52

Миллиардер вновь оказался «на передовой» в компании.

Генеральный директор Tesla Илон Маск приобрел акции компании почти на миллиард долларов. Миллиардер стремлится укрепить свое влияние. Это следует из данных регуляторной отчетности компании, обнародованной в понедельник, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

На фоне новости акции Tesla подскочили более чем на 8% в предторговых сделках, а в пятницу рост превысил 7%. Если тенденция сохранится, бумаги завершат третью сессию подряд в плюсе, несмотря на общее снижение стоимости примерно на 2% с начала года.

Согласно документам, Маск в пятницу выкупил 2,57 млн акций Tesla по цене от $372,37 до $396,54 за бумагу. Сейчас его доля в компании составляет около 13%.

Tesla стремится выйти за рамки автопроизводителя и сделать ставку на роботакси, искусственный интеллект и робототехнику, позиционируя себя как технологического лидера.

Ранее в сентябре совет директоров предложил Маску рекордный пакет компенсации на сумму $1 трлн, демонстрируя доверие к его руководству, несмотря на падение спроса на электромобили и усиливающуюся конкуренцию.

Маск неоднократно заявлял о необходимости увеличить свою долю и права голоса до 25%, угрожая в противном случае развивать проекты в области ИИ и робототехники вне Tesla.

Глава совета директоров Робин Денхолм отметила, что Маск вновь «на передовой» в компании после месяцев политических баталий в США, которые ранее вызывали обеспокоенность инвесторов и давление на котировки.

