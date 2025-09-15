Xiaomi пропустит поколение смартфонов ради конкуренции с Apple 15.09.2025, 18:03

Китайский производитель решил сравнять нумерацию поколений своих устройств с iPhone.

Китайский производитель электроники Xiaomi вслед за 15-м поколением смартфонов выпустит 17-е (17 Pro и 17 Pro Max), поскольку американская Apple анонсировала линейку iPhone 17, сообщает Bloomberg. Число 16 в нумерации поколений китайская компания намеренно пропустит.

Соучредитель и главный исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюнь рассказал о желании, чтобы пекинскую компанию сравнивали с Apple. В похожем ключе высказался и президент Xiaomi Лу Вэйбин.

«Мы начали нашу стратегию выхода в премиум-сегмент пять лет назад, чтобы учиться у нашего самого сильного конкурента, ориентируясь на iPhone. Apple по-прежнему выдающаяся. Но мы уверены, что можем принять вызов с продуктом того же поколения», — отметил Лу.

9 сентября Apple представила новый iPhone 17 (от $799), его тонкую версию iPhone 17 Air (от $999) и более мощные iPhone 17 Pro и Pro Max (от $1099). Продажи стартуют 19 сентября.

По данным Counterpoint Research, на Apple приходится 62% продаж телефонов в премиальном сегменте (то есть по цене $600+). У Xiaomi есть лишь небольшая доля в этом сегменте в мире, но у нее больше шансов конкурировать на внутреннем рынке Китая, отмечает Bloomberg.

«Переход на серию 17 звучит так, как будто Xiaomi достаточно уверена в себе, чтобы заявить, что может быть так же хороша, как Apple, которая по-прежнему пользуется большим уважением в Китае. Для Xiaomi 10% поставок смартфонов в Китае пришлось на модели дороже $600 в первой половине этого года, что выше почти нулевого уровня в 2019 году», — сказал аналитик IDC Брайан Ма.

Bloomberg также отмечает, что Xiaomi в целом представляет более широкую линейку товаров — от смартфонов и ноутбуков до бытовой техники и электромобилей. Последняя отрасль позволила добиться роста акций китайской компании и, возможно, добавила ей «уверенности» в противостоянии с Apple, которая на рынок электрокаров не вышла.

