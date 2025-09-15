Дюплантис в 14-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом 1 15.09.2025, 18:06

1,374

Арман Дюплантис

Шведский прыгун взял высоту 6,30 м на чемпионате мира в Токио.

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис стал трехкратным чемпионом мира, в 14-й раз побив мировой рекорд.

На чемпионате мира в Токио 25-летний Дюплантис взял высоту 6,30 метра. Он на 1 см улучшил свое предыдущее достижение, установленное в августе в Будапеште.

Серебро взял Эммануил Каралис из Греции (6,00), бронза у австралийца Кертиса Маршалла (5,95).

Дюплантис — двукратный олимпийский чемпион в этой дисциплине, также он выиграл мировые первенства в 2022 и 2023 годах, трижды побеждал на чемпионатах Европы.

Впервые Дюплантис стал рекордсменом мира в 2020 году (6,17 м).

