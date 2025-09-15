Британия пригрозила применить силу, если дроны РФ еще раз вторгнутся на территорию НАТО 15.09.2025, 18:33

1,814

В минувшую среду ВВС Польши сбили около 17 российских беспилотников.

Великобритания заявила, что может «применить силу» в ответ на новые вторжения российских беспилотников на территорию стран НАТО. Об этом сказал представитель МИДа Соединенного королевства, которое в понедельник вызвало российского посла в связи с залетом дронов ВС РФ в воздушное пространство Североатлантического альянса на минувшей неделе.

«Россия должна понять, что продолжающаяся агрессия [против Киева] только укрепляет единство союзников по НАТО и нашу решимость поддерживать Украину и любые дальнейшие вторжения снова будут встречены силой», — говорится в сообщении на сайте министерства.

В минувшую среду ВВС Польши сбили около 17 российских беспилотников, вторгнувшихся на ее территорию во время бомбардировок Украины, что стало первым столь массовым инцидентом в воздушном пространстве члена НАТО с начала российского вторжения. Через несколько дней Румыния также подняла в воздух истребители, когда российский беспилотник нарушил ее воздушное пространство.

Вторжение на территорию НАТО «совершенно неприемлемо», заявили в МИД Великобритании. Лондон солидарен со своими союзниками по альянсу в осуждении подобных «безрассудных действий», добавили в ведомстве.

Кремль со своей стороны заявляет, что не намеревался наносить удары по целям в Польше и что ее войска атаковали в среду именно территорию Украины. В российском МИДе также заверили, что Москва «абсолютно не заинтересована в какой-либо эскалации» с Варшавой.

Накануне, реагируя на действия Москвы, глава внешнеполитического ведомства Польши Радослав Сикорский заявил, что странам НАТО необходимо начать перехватывать российские беспилотники и ракеты над Украиной.

«Мы должны подумать об этом. Технически мы, как НАТО и ЕС, были бы способны это сделать, но это не решение, которое Польша может принять самостоятельно, только вместе со своими союзниками», — сказал он в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Министр добавил, что сбивать российские дроны над Украиной «будет выгодно» для западных стран, так как Европе нужно ускорить «приготовления к обороне» и перенять украинский опыт борьбы с беспилотниками.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com