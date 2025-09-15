Банки Беларуси вводят изменения по карточкам 1 15.09.2025, 18:46

1,042

От лимитов на снятие наличных до новшества по ЕРИП.

Некоторые беларусские банки ввели новшества по карточкам. «Зеркало» составило подборку таких изменений.

«Беларусбанк» стал выпускать бесконтактную карточку Visa Gold для участников «Мужского клуба». Одно из ее преимуществ — повышенный мани-бэк 3% за покупки в категориях «спорт», «развлечения», «автомобиль», «дом», «путешествие». Банк позиционирует этот «пластик» как услугу для мужчин. «Оформляйте карточку Visa Gold классического дизайна сроком действия 2 года на имя другого лица (супруге, девушке) к своему счету без взимания вознаграждения», — отмечает финучреждение.

На уточняющий вопрос, может ли женщина заказать основную карту, в банке ответили: «Она оформляется всем физическим лицам — резидентам и нерезидентам Беларуси в возрасте от 14 лет (независимо от пола. — Прим. ред.)».

«Приорбанк» с 22 сентября введет лимиты на снятие наличных с дебетовых и кредитных карточек с использованием токенов (при использовании Apple pay, Swoo pay, Samsung pay и др.) в своих банкоматах и других банков — как беларусских, так и зарубежных. Так, на территории Беларуси ограничение будет на уровне 1000 рублей в день, а за границей — в два раза меньше. «Указанные лимиты изменению не подлежат. При необходимости снятия иных сумм вы можете воспользоваться банковской платежной карточкой», — уточнили в банке.

«Нео Банк Азия» с 5 сентября ввел изменение по онлайн-пополнению карточек через ЕРИП. «Если у вас есть сохраненные платежи в мобильных приложениях других банков для пополнения наших карточек через ЕРИП, чтобы избежать ошибок, необходимо заменить сохраненный платеж, используя новый идентификатор», — предупреждает банк.

«Альфа-Банк» до 31 октября запустил акцию — новые клиенты в возрасте от 18 до 24 лет могут получить 10% бонусами за оплату картой Mastercard в кафе, ресторанах, столовых, заведениях с фастфудом и при заказе еды с доставкой. Также этот банк с 15 сентября внес изменения в программу лояльности «Альфа бонус»: партнерские бонусы теперь будут начислять и на карты «Белкарт Максимум».

«Технобанк» до 30 ноября запустил акцию для нерезидентов Беларуси — они могут оформить карточку Visa Gold OpenCard за 130 рублей вместо 200. Также этот банк с 15 сентября расширил линейку платежных карт для иностранцев — им теперь доступен ОpenCard от Mastaercard.

Напомним, «Паритетбанк» с 9 сентября ввел ограничения для операций с карточками за границей. Появился запрет на пополнение наличными за рубежом счета, к которому привязан «пластик». Также банк ввел лимиты на снятие денег за границей — от 10 до 15 тысяч рублей в сутки в зависимости от карты.

