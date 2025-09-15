закрыть
15 сентября 2025, понедельник
Психологи: Согласие — это процесс, а не одно слово

  • 15.09.2025, 18:52
Психологи: Согласие — это процесс, а не одно слово
Иллюстрационное фото

«Да» должно быть осознанным.

В общественном дискурсе согласие часто представляют как простую идею. «Нет» всегда должно означать «нет». Но в здоровых отношениях все гораздо сложнее, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Чтобы дать согласие, сначала человек должен понять, чего он действительно хочет. Это непросто: мы можем бояться разочаровать партнера, столкнуться с внутренними установками о том, каким должен быть «хороший» партнер.

В результате нередко звучит формальное «да», за которым скрывается искреннее «нет». Такое самообманное согласие подрывает доверие и безопасность в паре и может привести к серьезным последствиям, например, к тому, что человек будет терпеть болезненный секс, усугубляя проблему.

Эксперты подчеркивают — настоящее согласие всегда «создается вместе». Оба партнера должны ясно осознавать свои желания и ограничения, открыто их выражать и уважать чувства друг друга. Для этого важно:

честно смотреть внутрь себя и определять собственные потребности;

прямо говорить о них партнеру;

реагировать мягко и бережно, когда партнер делится своей правдой.

Это означает постоянный диалог: что нравится, что вызывает дискомфорт, готовность останавливаться, если появляются сильные эмоции, и умение переключаться без давления на конечный результат.

Главная цель — не достижение конкретного «итога», а поддержание связи. С практикой это становится проще, а при необходимости может помочь терапевт.

Согласие — это живой процесс, укрепляющий доверие и близость, а не в формальную отметку «да» или «нет».

