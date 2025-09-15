В Беларуси ввели пеню за несвоевременную оплату парковки 15.09.2025, 19:09

Нововведение затронет все виды платных стоянок.

«Правительство» обновило правила пользования парковками. Теперь владельцы платных стоянок могут требовать с клиентов дополнительную плату за несвоевременную или неполную оплату. Соответствующие изменения закреплены новым постановлением «совета министров» Беларуси.

Согласно документу, местные исполнительные комитеты будут устанавливать не только тарифы за парковку, но и размер пени для нарушителей.

Нововведение затронет все виды платных стоянок. Причем на парковках без шлагбаумов и терминалов автомобилисты обязаны оплачивать услугу сразу после постановки машины.

Если же парковка оборудована системой автоматического контроля въезда и выезда и шлагбаумом, расчет, как и ранее, производится по факту использования.

Контролировать оплату будут операторы парковок. Для этого будут использоваться камеры видеонаблюдения и специальные программно-технические комплексы, которые фиксируют время въезда и выезда транспортных средств.

В Минске ужесточат контроль за оплатой платных парковок. Внедряются новые инструменты фиксации нарушений. В их числе – видеокамеры РУП «Белтелеком», мобильные комплексы типа «Паркрайт» и планшеты у контролеров. Все эти системы позволят определять владельцев автомобилей, которые пользуются платными парковками, но не оплачивают услуги.

«В таких случаях будут формироваться претензии. Если долг не погашен добровольно, материалы направим в суд с добавлением судебных издержек», – рассказывал генеральный директор ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» Андрей Зырянов.

