В Беларуси ввели пеню за несвоевременную оплату парковки
- 15.09.2025, 19:09
Нововведение затронет все виды платных стоянок.
«Правительство» обновило правила пользования парковками. Теперь владельцы платных стоянок могут требовать с клиентов дополнительную плату за несвоевременную или неполную оплату. Соответствующие изменения закреплены новым постановлением «совета министров» Беларуси.
Согласно документу, местные исполнительные комитеты будут устанавливать не только тарифы за парковку, но и размер пени для нарушителей.
Нововведение затронет все виды платных стоянок. Причем на парковках без шлагбаумов и терминалов автомобилисты обязаны оплачивать услугу сразу после постановки машины.
Если же парковка оборудована системой автоматического контроля въезда и выезда и шлагбаумом, расчет, как и ранее, производится по факту использования.
Контролировать оплату будут операторы парковок. Для этого будут использоваться камеры видеонаблюдения и специальные программно-технические комплексы, которые фиксируют время въезда и выезда транспортных средств.
В Минске ужесточат контроль за оплатой платных парковок. Внедряются новые инструменты фиксации нарушений. В их числе – видеокамеры РУП «Белтелеком», мобильные комплексы типа «Паркрайт» и планшеты у контролеров. Все эти системы позволят определять владельцев автомобилей, которые пользуются платными парковками, но не оплачивают услуги.
«В таких случаях будут формироваться претензии. Если долг не погашен добровольно, материалы направим в суд с добавлением судебных издержек», – рассказывал генеральный директор ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» Андрей Зырянов.