Украинские воины оставили оккупантов под Краматорском без трех пушек 15.09.2025, 19:13

Видео.

Украинские защитники уничтожили три пушки российских оккупантов на Краматорском направлении. Для этого они использовали дроны.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Сухопутные войска Украины в Telegram.

Как отметили в Сухопутных войсках, операторы дронов 5 штурмовой бригады методично уничтожают вражескую артиллерию на Краматорском направлении.

В частности, им удалось уничтожить три пушки:

«Гиацинт-Б»;

«Д-30»;

«Мста-Б».

В Сухопутных войсках обратили внимание, что теперь эти пушки больше никогда не будут стрелять.

