Украинские воины оставили оккупантов под Краматорском без трех пушек
- 15.09.2025, 19:13
Видео.
Украинские защитники уничтожили три пушки российских оккупантов на Краматорском направлении. Для этого они использовали дроны.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Сухопутные войска Украины в Telegram.
Как отметили в Сухопутных войсках, операторы дронов 5 штурмовой бригады методично уничтожают вражескую артиллерию на Краматорском направлении.
В частности, им удалось уничтожить три пушки:
«Гиацинт-Б»;
«Д-30»;
«Мста-Б».
В Сухопутных войсках обратили внимание, что теперь эти пушки больше никогда не будут стрелять.