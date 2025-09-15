закрыть
15 сентября 2025, понедельник
  • 15.09.2025, 19:13
Украинские воины оставили оккупантов под Краматорском без трех пушек

Видео.

Украинские защитники уничтожили три пушки российских оккупантов на Краматорском направлении. Для этого они использовали дроны.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Сухопутные войска Украины в Telegram.

Как отметили в Сухопутных войсках, операторы дронов 5 штурмовой бригады методично уничтожают вражескую артиллерию на Краматорском направлении.

В частности, им удалось уничтожить три пушки:

«Гиацинт-Б»;

«Д-30»;

«Мста-Б».

В Сухопутных войсках обратили внимание, что теперь эти пушки больше никогда не будут стрелять.

