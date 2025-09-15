Украинец вырастил самый высокий в мире подсолнечник 15.09.2025, 19:17

Попал в книгу рекордов Гиннеса.

Украинец Алекс Бабич, который живет в американском штате Индиана, установил новый мировой рекорд. Его подсолнух по прозвищу «Кловер» был официально признан Книгой рекордов Гиннеса самым высоким в мире, достигнув невероятных 11 метров. Это как высота трехэтажного дома или телефонного столба, пишет New Voice.

Для 47-летнего Алекса этот рекорд имеет особое значение, поскольку подсолнечник является национальным цветком Украины. Алекс родился и вырос в Украине, но в 1991 году, после Чернобыльской катастрофы, иммигрировал в США, пишет издание apnews.

Семь лет назад он начал выращивать подсолнухи как символ любви к своей Родине. Первые цветы достигали 4 метров, потом 4,5, а дальше 5,8 метра. Впоследствии он начал спрашивать себя: «Как далеко мы можем зайти?». По словам Алекса, рекордный цветок стал результатом многолетних попыток и ошибок.

Свой вклад внес и 10-летний сын Алекса, который назвал цветок «Кловер». Мальчик ежедневно взбирался на леса и клал на листья подсолнечника четырехлистные клеверы — на удачу.

3 сентября, в день официального измерения, Алекс очень нервничал. За процессом наблюдали около 85 человек, включая представителей власти, экспертов и даже талисмана местной хоккейной команды. Команда использовала специальный подъемник, чтобы измерить подсолнечник, и зафиксировала его высоту — 11 метров и 22,9 сантиметра, что на 1,5 метра больше, чем предыдущий рекордсмен из Германии.

«Это очень эмоционально, — делится Алекс, — Это лучшее, что может произойти с человеком, который выращивает великанов».

Любовь Алекса к садоводству началась еще в детстве, когда он жил в Украине в период дефицита продуктов. А после полномасштабного вторжения России в 2022 году, его приверженность к подсолнухам усилилась. «Мы просто молимся, чтобы война закончилась, чтобы убийства прекратились, — говорит Алекс. — Надеемся, это вдохновит правильных людей».

Подсолнух в Украине давно является символом мира, а после 2022 года он стал еще и символом солидарности с непокоренной страной. Например, в 1996 году, после ядерного разоружения, дипломаты США, России и Украины посадили подсолнухи на ракетной базе в Первомайске. А после аварии на ЧАЭС в 1986 году ученые высаживали подсолнухи, чтобы те помогали выводить токсины из почвы.

История Алекса и его подсолнуха станет основой для документального фильма под названием «Bloom» («Цветение»), который планируется к выходу летом. А пока что Алекс раздает детям семена подсолнухов, призывая «Распространяйте любовь».

Украинец Алекс Бабич

Фото: apnews.com

