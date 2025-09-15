Кит Келлог: Россия уже не та, что была когда-то 15.09.2025, 19:28

Кит Келлог

Москва проигрывает войну.

Россия не выигрывает войну против Украины, заявил в ходе визита в Киев спецпредставитель президента США Кит Келлог, передает The Moscow Times.

«Если бы Путин побеждал, он был бы в Одессе. Если бы он побеждал, он был бы к западу от Днепра. Если бы он побеждал, он бы сменил правительство. На самом деле Россия проигрывает эту войну», — сказал Келлог.

Он также назвал продвижение российских войск в Донбассе бессмысленным. «Если считать продвижением перемещение на метры, а не на мили, то да, это успех. Но цена, которую они платят, огромна», — пояснил Келлог.

Он также рассказал, что не так давно обсуждал состояние российской армии в Белом доме. «Прошу прощения у дам, присутствующих здесь, но разговор зашёл о якобы мощи российской армии. Некоторые говорили, что она довольно сильная. И тогда я сказал всем в комнате: Мы бы надрали им задницу. И я имел в виду следующее: не стоит принимать их заявления за чистую монету. Они вовсе не так сильны, как говорит Путин», — заявил Келлог.

По его словам, война в Украине превратилась из противостояния танков и артиллерии в битву дронов, которые доминируют на поле боя и поменяли экономику войны. «Россия уже не та, что была когда-то. Европейцы сейчас усиливаются, и я бы на месте Путина перестал напоминать о своем ядерном оружии, потому что оно есть и в Британии, Франции, не говоря уже о США», — отметил Келлог.

Семья Келлога давно помогает Украине. Фонд RT Weatherman его дочери Меган Моббс на протяжении всего конфликта участвует в поставках гуманитарной помощи. Ее деятельность включает создание и управление логистическим хабом на границе Румынии и Украины. Она помогает с доставкой медикаментов и другой помощи более 70 организациям и больницам.

