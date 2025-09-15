Белоруска предложила даром отдать картошку тем, кому она «очень сильно нужна» 1 15.09.2025, 19:39

3,566

Нашлись желающие?

Отдать даром картошку предложила всем желающим пользовательница TikTok Наталья Булова. Ролик за сутки собрал более 700 тысяч просмотров и множество комментариев, передает «Зеркало».

«Кому нужна картошка, можете приезжать, забирать даром, копайте — забирайте», — предложила автор видео.

Наталья объяснила, что ее поле находится в Краснополье Могилевской области, площадь — 1,5 га. Сорт картофеля — «Лили». Комментаторы обратили внимание, что в профиле беларуски есть видео, как клубни на этой делянке ее семья копала и в прошлые сезоны. Сейчас же, как объяснила Наталья, «неурожайный год» и «дорого обойдется техника, чтобы выкопать».

«Поэтому я считаю, что иногда нужно и отдать даром. Найдутся люди, которым она очень сильно нужна», — написала она.

Комментаторы живо отреагировали на предложение. Многие просили скинуть координаты поля, другие интересовались, не розыгрыш ли это:

«Нет, я не шучу. Здесь уже не до шуток. В жизни есть вещи которые кажутся нереальными», — ответила автор.

Некоторые предположили, что картофель бесплатно предлагают, так как в клубнях превышен уровень радиации:

«Радиацию постоянно проверяю. все хорошо», — заверила хозяйка поля.

Одна пользовательница поделилась своей историей спонтанной сельскохозяйственной благотворительности:

«Всякие ситуации бывают в жизни. Когда однажды мы крепко поссорились с мужем, я со злости и коз, и уток, и поросят отдавала даром. Потом, когда он вернулся, был сильно удивлен, но ничего мне не сказал».

Подписчика Томаса аргументы автора ролика о том, что ее видео — не пранк, не убедили:

«Уже было раз такое видео. Якобы бесплатно отдают. А потом выяснилось что поле было чужое и автор просто пошутил. А там реально приехали и часть выкопали. Еще как хозяин приехал его на три буквы посылали «добрые «люди».

Напомним, 12 июля Лукашенко подписал Закон «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности», который вводит административную ответственность поставщиков и торговых сетей за невыполнение обязанностей по поставке плодоовощной продукции.

Причиной стала ситуация с картофелем — на дефицит продукта весной начали массово жаловаться белорусы.

Лукашенко объяснил нехватку картошки желанием фермеров подзаработать, мол, они все продали в Россию, и предложил свой хитрый «крестьянский замысел» — потерпеть дефицит на внутреннем рынке, но зато заработать на РФ.

В стране-соседке слова Лукашенко опровергли. Дефицит картофеля в Беларуси связан с неурожаем 2024 года, а не с его массовым вывозом в Россию, заявил News.ru исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей РФ Алексей Красильников.

27 мая Беларусь сняла запрет на ввоз и реализацию в стране картофеля, лука, капусты, яблок, происходящих из «недружественных» стран, включая все государства — члены ЕС. В правительстве это назвали «ответом на очередные санкции ЕС».

Тема стала настолько резонансной, что на дефицит картошки в нашей стране обратили внимание зарубежные СМИ. В частности, издание Politico написало, что причиной недавнего острого дефицита картошки в Беларуси стало «жесткое вмешательство» Александра Лукашенко в экономику: с 2022 года в стране действуют строгие ограничения на рост цен на основные продукты питания, включая картофель. Эти меры были задуманы как способ сдержать инфляцию, но на практике сделали выращивание картофеля экономически невыгодным для фермеров.

